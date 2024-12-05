鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品(HRL-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為33.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.66元，其中最高估值1.73元，最低估值1.63元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.73(1.73)
|1.92
|2.12
|最低值
|1.63(1.63)
|1.72
|2.03
|平均值
|1.66(1.68)
|1.84
|2.08
|中位數
|1.66(1.69)
|1.88
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|123.53億
|125.39億
|126.45億
|最低值
|119.11億
|122.32億
|124.84億
|平均值
|121.13億
|123.32億
|125.65億
|中位數
|120.65億
|122.99億
|125.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.66
|1.66
|1.82
|1.45
|營業收入
|96.08億
|113.86億
|124.59億
|121.10億
詳細資訊請看美股內頁：
霍梅爾食品(HRL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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