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鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品(HRL-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為33.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.66元，其中最高估值1.73元，最低估值1.63元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.73(1.73)1.922.12
最低值1.63(1.63)1.722.03
平均值1.66(1.68)1.842.08
中位數1.66(1.69)1.882.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值123.53億125.39億126.45億
最低值119.11億122.32億124.84億
平均值121.13億123.32億125.65億
中位數120.65億122.99億125.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.661.661.821.45
營業收入96.08億113.86億124.59億121.10億

詳細資訊請看美股內頁：
霍梅爾食品(HRL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHRL

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