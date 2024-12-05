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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品HRL-US的目標價調升至33元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)提出目標價估值：中位數由32元上修至33元，調升幅度3.13%。其中最高估值44元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予霍梅爾食品評價：積極樂觀1位、保持中立9位、保守悲觀3位。

霍梅爾食品今(5日)收盤價為31.99元。近5日股價下跌3.13%，標普指數上漲1.46%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HRL市場預估目標價

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