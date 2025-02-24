生技、美髮跨領域合作 向榮攜手曼都進軍外泌體養護髮領域

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-24 17:45

‌



向榮生技 (6794-TW) 今 (24) 日宣布，攜手美髮連鎖店曼都，進軍外泌體養髮護髮領域。透過向榮再生醫學幹細胞衍生相關外泌體產品，與曼都髮型連鎖通路強強聯手，體現再生醫學在護髮產業的推進與雙贏的合作案例。

董事長蔡意文表示，此次與曼都的合作鎖定台灣市場，進軍養護髮領域。向榮總經理洪懿珮則指出，產品首波將從 10 幾家曼都種子店推出，在逐步拓展至 250 家店，有望進一步挹注營收。

‌



蔡意文進一步指出，外泌體功用多元，而外泌體目前在台灣以外用為主，包含美髮、化妝品與原物料等，外泌體是很好的材料，未來向榮也規劃與不同領域合作。

根據國際研究顯示，外泌體的雙層磷脂質結構攜帶了幹細胞的多種訊號因子，外泌體於毛髮生長初期，可透過 Wnt/β- 連環蛋白活化喚醒毛囊細胞，促進細胞增殖、分化和整體毛囊健康。

向榮以科學的角度經過毛囊細胞增生實驗、毛囊細胞抗老化實驗以及組織切片驗證毛囊細胞與周邊真皮細胞增生，證實向榮高濃度幹細胞分泌物外泌體在養育修護毛髮的功效。

向榮擁有不同來源的幹細胞，其中人類來源的幹細胞庫更是全台唯一經美國 FDA 核准作為主檔案 (Master File) 登錄者，驗證向榮生技對不同來源外泌體上游製程的高規格與安全性要求，向榮生技以主產品概念，以專利製程生產高濃度外泌體幹細胞分泌物，本製程的產品同時獲得美國 FDA 的 MF 登錄、國際 INCI 及日本化妝品原物料登記等資質。

另外，向榮聚焦幹細胞與老年及退化性疾病的新藥研發，包括退化性關節炎以及慢性腎臟病。蔡意文指出，退化性關節炎新藥正在合作的醫院進行臨床收案，力拚今年完成收案，並往申請藥證方向前進，期望能在 2027 年申請藥證。

慢性腎臟病方面，臨床案已完成第一、二期結案，現在往下一個臨床案進行。蔡意文說明，一期已經在期刊發表，二期則正在投稿當中，目前觀察結果滿不錯。一期防止病情惡化及主要療效的數據顯示，有些受試者狀態持平，有些則略有改善，未來臨床三期採雙盲，計劃在台灣進行多中心試驗，目前正與主管機關溝通中，對於整體案子有信心。