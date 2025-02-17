號稱地表最聰明AI！馬斯克18日發表新聊天機器人Grok 3
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-17 11:20
馬斯克宣布旗下的人工智慧公司 xAI 推出最新一代 AI 聊天機器人 Grok 3，並且號稱是「地球上最聰明的 AI」，預計太平洋標準時間 17 日晚上 8 時（台灣時間 18 日中午 12 時）正式亮相演示。
馬斯克稍早曾透露 Grok 3 開發已進入最終階段，預計在一兩周內發布，如今確切發布時間敲定，意味著 xAI 在人工智慧領域邁出重要一步。
馬斯克相當有自信地稱 Grok 3 在性能上已超越目前發布的其他 AI 模型。他還發出豪語：「我們有信心 Grok 3 會比其他任何 AI 都強，而且很有可能，再也不會有比 Grok（系列）更強的 AI 了。」
馬斯克表示，該模型是基於合成資料進行訓練，並且能夠通過來回檢視數據反思自身犯的錯誤，以達到邏輯一致性。他認為 Grok 3 將成為 AI 領域真正的顛覆者，「有時我覺得 Grok 3 聰明得可怕，如果它發現數據錯了，它會反思並刪除錯誤數據。」
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