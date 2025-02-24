中國一大波AI家電 已經接入DeepSeek！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-24 16:00

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中國一大波人工智慧（AI）家電已經接入 DeepSeek！這兩周 AI 電視、AI 冰箱、智慧音箱品牌扎堆宣布 DeepSeek 可用，包括長虹、海信 、創維 、TCL 等大品牌，還有小度等智慧硬體代表。

據《智東西》上周五（21 日）報導，上周三，百度旗下智慧硬體公司小度宣布，AI 智慧助手小度正式接入 DeepSeek 模型。據小度淘寶旗艦店人工客服回覆，小度智慧螢幕可以使用 DeepSeek，但小度智慧音箱暫不支援。

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可玩場景更豐富的 AR 眼鏡，也跟上 DeepSeek 潮流。星紀魅族宣布兩款 AR 智慧眼鏡 StarV Air2 和 MYVU 已支援通過語音助手等功能調用 DeepSeek-V3 的能力，後續將支援用戶自行選擇是否調用 DeepSeek-R1。

部分智慧硬體廠商雖然尚未把 DeepSeek 能力直接整合到產品，但已經在研究結合 DeepSeek 使用場景。

DeepSeek 已成為智慧硬體的一大賣點，不少商品介紹頁上直接著名「接入 DeepSeek」。

從中國三大主流電商平台搜索頁來看，海信 AI TV、長虹 AI TV、創維 AI TV、TCL AI TV 的京東自營店鋪產品頁面和標題，均標註「DeepSeek」。

這幾個品牌的淘寶官方旗艦店情況類似，但拼多多平台上暫未有明顯標註。

AR 眼鏡方面，李未可京東自營旗艦店和淘寶官方旗艦店的 Chat AI 眼鏡，銷售頁面上多處標註「接入 DeepSeek-R1 大模型」。拼多多平台上暫未有其官方店鋪。

Rokid 淘寶官方旗艦店則標註「可使用 DeepSeek」，但其京東自營旗艦店和拼多多官方旗艦店並未標註 DeepSeek 相關信息。