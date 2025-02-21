鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)目標價調升至532.5元，幅度約3.77%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對矽力-KY(6415-TW)提出目標價估值：中位數由513.14元上修至532.5元，調升幅度3.77%。其中最高估值605元，最低估值310元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予矽力-KY(6415-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀2位。
矽力-KY(6415-TW)今(21日)收盤價為477元。近5日股價上漲19.28%，相關半導體業近5日下跌0.39%，集中市場加權指數上漲0.38%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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