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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為23元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.16元上修至0.16元，其中最高估值0.31元，最低估值0.14元，預估目標價為23元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.31(0.31)1.130.99
最低值0.14(0.14)0.190.54
平均值0.18(0.19)0.510.75
中位數0.16(0.16)0.460.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值361,993,400392,335,000396,735,780
最低值345,200,000347,467,680333,540,040
平均值356,317,440365,012,840372,098,710
中位數358,308,000357,600,000381,647,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.111.154.020.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		363,326,498449,567,488468,327,501314,783,301

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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