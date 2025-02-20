中鋼1月稅前盈餘年減7成 首季打底Q2可望好轉
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-20 17:33
中鋼 (2002-TW) 今 (20) 日公告 1 月自結損益，營收 257.11 億元，年減 19%、營業利益 2.76 億元，年增 114%、稅前盈餘 2.03 億元，年減 70%；中鋼認為，第一季鋼市築底盤堅，第二季進入旺季，需求可望明顯升溫。
中鋼說明，1 月雖然鋼鐵事業銷售單價及數量減少，導致營收下滑，但風電毛利增加且營業費用減少之綜合影響，推升營業利益增加；不過，礦業投資獲配股利減少，導致業外收入減少，影響整體獲利下滑。
展望後市中鋼表示，受到美國總統川普關稅政策的不確定性，導致短期需求面保守，但後續隨著政策可望逐漸明朗，第一季看起來鋼市打底加溫，第二季在觀望需求釋出、進入傳統旺季下，鋼市可望看到比較明顯的好轉。
中鋼今日也宣布，再度通過台灣智慧財產管理制度 (TIPS) 驗證，公司表示，為推動「二軸三轉」經營策略，持續強化創新研發及智財布局，截至 2024 年底已累計取得 3343 件國內外專利與 158 件國內外商標，穩居傳統產業的領先地位。
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