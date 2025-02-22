鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globant S.A.(GLOB-US)EPS預估下修至7.08元，預估目標價為235.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Globant S.A.(GLOB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.36元下修至7.08元，其中最高估值7.64元，最低估值6.89元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.64(7.64)
|9.1
|11.6
|最低值
|6.89(7.04)
|7.34
|8.83
|平均值
|7.18(7.34)
|8.38
|9.93
|中位數
|7.08(7.36)
|8.38
|9.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.83億
|33.23億
|40.12億
|最低值
|26.58億
|29.57億
|33.15億
|平均值
|27.08億
|31.19億
|36.43億
|中位數
|27.05億
|30.89億
|36.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.41
|2.35
|3.55
|3.72
|營業收入
|8.14億
|12.97億
|17.80億
|20.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Globant S.A.(GLOB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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