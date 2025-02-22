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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globant S.A.(GLOB-US)EPS預估下修至7.08元，預估目標價為235.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Globant S.A.(GLOB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.36元下修至7.08元，其中最高估值7.64元，最低估值6.89元，預估目標價為235.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.64(7.64)9.111.6
最低值6.89(7.04)7.348.83
平均值7.18(7.34)8.389.93
中位數7.08(7.36)8.389.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值27.83億33.23億40.12億
最低值26.58億29.57億33.15億
平均值27.08億31.19億36.43億
中位數27.05億30.89億36.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.412.353.553.72
營業收入8.14億12.97億17.80億20.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Globant S.A.(GLOB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGLOB

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