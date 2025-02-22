鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globant S.A.GLOB-US的目標價調降至235元，幅度約4.47%
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Globant S.A.(GLOB-US)提出目標價估值：中位數由246元下修至235元，調降幅度4.47%。其中最高估值270元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Globant S.A.評價：積極樂觀16位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Globant S.A.今(22日)收盤價為159.435元。近5日股價下跌4.47%，標普指數上漲0.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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