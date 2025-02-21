鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾爾特拉(ALTR-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為113.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對艾爾特拉(ALTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.45元，其中最高估值1.56元，最低估值1.02元，預估目標價為113.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|1.56(1.77)
|1.75
|最低值
|1.02(1.2)
|1.43
|平均值
|1.37(1.43)
|1.64
|中位數
|1.45(1.4)
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|7.24億
|7.99億
|最低值
|6.99億
|7.55億
|平均值
|7.16億
|7.78億
|中位數
|7.19億
|7.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.14
|-0.12
|-0.55
|-0.11
|營業收入
|4.70億
|5.32億
|5.72億
|6.13億
詳細資訊請看美股內頁：
艾爾特拉(ALTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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