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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾爾特拉(ALTR-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為113.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對艾爾特拉(ALTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.45元，其中最高估值1.56元，最低估值1.02元，預估目標價為113.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值1.56(1.77)1.75
最低值1.02(1.2)1.43
平均值1.37(1.43)1.64
中位數1.45(1.4)1.75

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值7.24億7.99億
最低值6.99億7.55億
平均值7.16億7.78億
中位數7.19億7.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.14-0.12-0.55-0.11
營業收入4.70億5.32億5.72億6.13億

詳細資訊請看美股內頁：
艾爾特拉(ALTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALTR

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