0050分割、外銷訂單中止連10紅、日月光面板級封裝Q3試量產 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-22 11:39

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元大台灣 50(0050-TW) 向金管會申請分割並獲核備，元大投信周一 (17 日) 證實，0050 成為首檔分割 ETF；經濟部統計處周四 (20 日) 公告外銷訂單，中止連 10 紅；日月光周二 (18 日) 揭露面板級封裝布局，預計第三季開始試量產，以下為本周大事回顧：

200 元→40 元 0050 將成首檔分割 ETF 4/24 召開受益人會議

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近 85 萬股民注意！老牌市值型 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 傳出農曆春節後已向金管會申請分割並獲核備，元大投信周一 (17 日) 最新公告證實，將於今 (2025) 年 4 月 24 日召開受益人會議，並自 3 月 26 日至 4 月 24 日止，停止受理本基金受益憑證過戶。依目前淨值推算，分割後可望從 200 元回到 40 元左右，預期將會提升小資股民參與度，並達到活絡市場、擴大規模等效益。

〈外銷訂單〉中止連 10 紅！1 月外銷訂單 469 億美元年減 3%、月減 11.2%

經濟部統計處周四 (20 日) 公布今年 1 月外銷訂單統計，與上月比較，1 月外銷訂單 469.7 億美元，較上月減少 59.5 億美元，月減 11.2%，與上年同月比較，外銷訂單減少 14.5 億美元，年減 3%，但接單金額比原先預期稍佳。經濟部看好高效能運算、AI 等新興科技持續擴增，對我半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，均可望支撐外銷接單成長動能。

日月光大搶 AI 商機 面板級封裝 Q3 試量產

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 周二 (18 日) 正式揭露面板級封裝布局，營運長吳田玉表示，隨著 AI 驅動未來封裝體尺寸越來越大，日月光正建置扇出型面板級封裝 (FOPLP) 產線，尺寸為 600×600，預計今年第二季進行設備進場 (move in)，第三季開始試量產，目前已有眾多客戶。

藥華藥向 AOP 提損害賠償遭 ICC 初判駁回 且須賠付 156 萬歐元

藥華藥 (6446-TW) 周一 (17 日) 晚間召開重大訊息記者會，說明與歐洲通路商 AOP 部分仲裁判斷。根據公告，國際商會 (ICC) 針對藥華藥提出遲延美國藥證，駁回藥華藥的損害賠償請求。另外，也確定藥華藥須賠償 AOP 約 156 萬歐元 (約新台幣 5350 萬元)。

〈富采法說〉旗下晶元、隆達合併為「富采光電」 轉型光電整合方案供應商

LED 廠富采 (3714-TW) 周五 (21 日) 召開法說會，公布 2024 年全年稅後虧損 13.9 億元，較去年同期虧損收斂，每股虧損 1.87 元；董事長彭双浪也宣布同步公告集團子公司晶元光電與隆達電子合併，轉型成為光電整合方案的供應商。

去年每月總薪資平均突破 6 萬元！這些行業薪資成長最多

主計總處周一 (17 日) 公布去年我國每人每月總薪資平均數為 60984 元，年增 4.39%，觀察各行業經常性薪資平均數變化，均較上一年度成長，其中，金融及保險業因營運狀況較佳，按月獎金發放增加，年增 5.44%，運輸及倉儲業、批發及零售業也分別年增 3.56%、3.44%，優於整體平均。

宏碁砸 34 億元取得振樺電 29% 股權躍居最大股東 深化布局 AIoT 產業