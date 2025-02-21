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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多MELI-US的目標價調升至2400元，幅度約5.17%

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美卡多(MELI-US)提出目標價估值：中位數由2282元上修至2400元，調升幅度5.17%。其中最高估值3000元，最低估值1950元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予美卡多評價：積極樂觀20位、保持中立2位、保守悲觀0位。

美卡多今(21日)收盤價為2110.47元。近5日股價上漲5.17%，標普指數上漲0.04%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MELI市場預估目標價

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