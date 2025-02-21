敦泰Q1營收估季減 決議買回庫藏股3000張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-21 19:09

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驅動 IC 業者敦泰 (3545-TW) 今 (21) 日召開法說會，公司表示，首季為傳統淡季，手機產品出貨量呈現季減，非手機則持平，整體營收預估較上季下滑，不過受惠產品組合優化、毛利率可望提升。

敦泰董事會今日也決議通過 2024 年度股利分配案，每股擬配發現金股利 1.7 元，同時決議實施庫藏股，預計買回 3000 張，預定買回日期為 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 4 月 23 日。

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敦泰表示，首季因工作天數較少，加上手機部份客戶已於去年第四季提前備貨，因此手機出貨量將較上季減少，非手機應用出貨量受季節性影響較少，可望持平。

敦泰下一代 LCD TDDI 產已獲多家面板廠及終端品牌採用，導入平板及車載應用，預計第二季出貨開始增加，有助下半年毛利率表現。

敦泰正積極投入研發，經過多年努力，AMOLED 觸控 IC 除了在手機市場持續擴大市佔外，在摺疊手機、平板、筆電與車載等多個領域不斷開發，並導入多個品牌客戶，下半年將成為公司營收及毛利率的成長來源，提升公司長期獲利能力。