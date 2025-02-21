元大金接棒永續金融先行者聯盟主席 強化碳排揭露、議和五大承諾

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-21 17:46

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金管會 2022 年成立永續金融先行者聯盟，由國內 6 家金控齊力推動淨零排放政策，元大金控 (2885-TW) 接棒第三屆輪值主席，今 (21) 日舉辦啟動記者會，金管會主委彭金隆表示，六大聯盟成員將持續深化「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」五大作為。其中，聯盟將於 2025 年前揭露高碳排者的總碳排量及所屬行業別，並對其擇定半數以上實施議和，希望促使高碳排企業訂定 2050 減碳目標比例平均達 64%。

由元大金控、中信金控、玉山金控、第一金控、國泰金控、兆豐金控共同籌組的「淨零推動工作平台」六大工作群，也將配合主管機關政策，聚焦於強化政策與國際接軌、優化碳排資訊申報流程、建立產業碳排平均數據資料庫、建立永續人才培育機制與促進國際交流等方向努力，各個工作群將偕同金融公會及周邊相關單位，攜手促進國內永續金融發展。

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彭金隆致詞時指出，全球各國越來越關注「轉型金融」，包括歐盟、日本、新加坡等，都推出相關的政策、方向與指引，來協助企業及金融機構因應氣候變遷進行必要的轉型，去年 10 月 29 日，金管會推出綠色及轉型金融行動方案，提出 30 項措施，這些都是為了打造台灣未來的金融市場國際競爭力。

彭金隆表示，永續金融先行者聯盟邁入第三屆，我們不僅善盡社會的責任，更可以在其中尋求發展的機會，這也是非常重要的面向，先行者的行為發揮對市場的影響力，也會帶動其他金融機構，並激勵催化產業的行動，正因為聯盟的努力，永續金融概念才能在台灣落地生根，希望大家繼續攜手合作，共同對應氣候挑戰，實現綠色永續的未來。

聯盟在資訊揭露承諾方面，一、2025 年前揭露國內主要投融資部位屬於高碳排者之總碳排量及所屬行業別。高碳排產業定義是按各投融資的公司計算財務碳排放量後，取至少前 60% 高碳排部位。二、2025 年前揭露範疇一、二、三之減碳目標、策略及具體行動計畫。環境議題揭露項目應取得第三方確信或保證。

至於投融資議和的承諾，一、2025 年前對國內投融資部位屬高碳排者，擇定半數以上實施議和，希望促使高碳排企業訂定 2050 減碳目標比例平均達 64%。二、達成支持型經濟活動、關鍵戰略之投融資目標。三、2025 年前辨識赤道原則之專案融資的自然相關財務風險。

元大金總經理翁健指出，金管會去年訂定發布「金融業減碳目標設定與策略規劃指引」，協助金融業訂定與巴黎協定目的一致的減碳目標與策略，因此，聯盟希望 2025 年再把整體目標方向訂定出來，各家金控都已提前進行了，以元大金來說，我們去年 11 月就開始適度對於投融資對象進行碳盤查，接著就讓風控單位等相關部門覆核，並獲得第三方機構確信及保證。