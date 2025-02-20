鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.27元下修至2.22元，其中最高估值3.21元，最低估值0.8元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.21(3.21)
|5.9
|5.95
|6.2
|最低值
|0.8(0.8)
|2.13
|4.45
|4.32
|平均值
|2.19(2.23)
|3.7
|5.2
|5.26
|中位數
|2.22(2.27)
|3.18
|5.2
|5.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|350.00億
|350.00億
|最低值
|219.28億
|235.98億
|平均值
|278.45億
|278.12億
|中位數
|278.23億
|277.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|營業收入
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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