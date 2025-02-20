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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.27元下修至2.22元，其中最高估值3.21元，最低估值0.8元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.21(3.21)5.95.956.2
最低值0.8(0.8)2.134.454.32
平均值2.19(2.23)3.75.25.26
中位數2.22(2.27)3.185.25.26

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值350.00億350.00億
最低值219.28億235.98億
平均值278.45億278.12億
中位數278.23億277.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.723.3914.288.29
營業收入111.89億184.08億382.10億319.68億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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