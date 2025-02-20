鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為47.00元

〈美股盤後〉Fed或暫停QT 標普再締新高

撕破臉！川普罵烏克蘭總統：這個喜劇演員欺騙了美國

Fed傳聲筒：美央行考慮暫停或放緩QT

〈台股盤前要聞〉外資回補面板及老AI股、史上最貴抽抽樂中籤難、金融科技產業聯盟啟動