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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏利金融(MFC-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為35.08元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對宏利金融(MFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.83元上修至2.87元，其中最高估值3.01元，最低估值2.73元，預估目標價為35.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.01(3.01)3.383.42
最低值2.73(2.73)2.973.42
平均值2.88(2.85)3.163.42
中位數2.87(2.83)3.133.42

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值283.91億298.00億
最低值283.91億298.00億
平均值283.91億298.00億
中位數283.91億298.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.192.832.831.94
營業收入579.31億471.86億122.10億372.92億

詳細資訊請看美股內頁：
宏利金融(MFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMFC

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