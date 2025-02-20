鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏利金融(MFC-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為35.08元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對宏利金融(MFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.83元上修至2.87元，其中最高估值3.01元，最低估值2.73元，預估目標價為35.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.01(3.01)
|3.38
|3.42
|最低值
|2.73(2.73)
|2.97
|3.42
|平均值
|2.88(2.85)
|3.16
|3.42
|中位數
|2.87(2.83)
|3.13
|3.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|283.91億
|298.00億
|最低值
|283.91億
|298.00億
|平均值
|283.91億
|298.00億
|中位數
|283.91億
|298.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.19
|2.83
|2.83
|1.94
|營業收入
|579.31億
|471.86億
|122.10億
|372.92億
詳細資訊請看美股內頁：
宏利金融(MFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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