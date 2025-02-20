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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)EPS預估下修至5.3元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.42元下修至5.3元，其中最高估值5.8元，最低估值5.05元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.8(5.8)6.747.68
最低值5.05(5.05)5.556.35
平均值5.35(5.37)6.156.94
中位數5.3(5.42)6.136.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值233.11億240.68億246.31億
最低值211.60億227.74億246.15億
平均值221.14億233.04億246.23億
中位數222.72億234.16億246.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.0011.4012.591.713.72
營業收入147.46億220.99億258.63億186.23億187.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRBG

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