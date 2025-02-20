鉅亨速報 - Factset 最新調查：Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)EPS預估下修至5.3元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.42元下修至5.3元，其中最高估值5.8元，最低估值5.05元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.8(5.8)
|6.74
|7.68
|最低值
|5.05(5.05)
|5.55
|6.35
|平均值
|5.35(5.37)
|6.15
|6.94
|中位數
|5.3(5.42)
|6.13
|6.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|233.11億
|240.68億
|246.31億
|最低值
|211.60億
|227.74億
|246.15億
|平均值
|221.14億
|233.04億
|246.23億
|中位數
|222.72億
|234.16億
|246.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.00
|11.40
|12.59
|1.71
|3.72
|營業收入
|147.46億
|220.99億
|258.63億
|186.23億
|187.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為71.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為51.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Clean Harbors公司(CLH-US)EPS預估下修至7.75元，預估目標價為269.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.18元，預估目標價為26.41元
上一篇
下一篇