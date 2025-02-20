外資賣超168億元連2賣 調節南亞科1.5萬張、第一金約1萬張
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-20 18:00
台股今 (20) 日終場下跌 116.62 點，收 23487.46 點，成交量為 3815.48 億元；三大法人合計賣超 238.6 億元，其中外資賣超 167.9 億元，呈連二賣，主要賣超南亞科 1.5 萬張，第一金 9761 張。
觀察三大法人今日籌碼動向，合計賣超 238.6 億元，其中外資、投信和自營商同站賣方，自營商獨站買方。外資賣超 167.9 億元，呈連二賣；投信賣超 64.2 億元，呈連三賣；自營商賣超 6.4 億元，呈連二賣。
外資今日大舉買入凱基金 2.1 萬張，以及多檔金融股，包括新光金 1.9 萬張、中信金 9599 張、國泰金 7395 張，並買超緯創 1 萬張、光寶科 7157 張、中鋼 6679 張，也買超昇陽半導體 6446 張、泰金寶 - DR 6337 張、亞光 6315 張。
外資主要調節南亞科 1.5 萬張，及其他 ETF，包括元大台灣 50 0050 9468 張、群益台灣精選高息 00919 7693 張、元大滬深 300 正 2 00637L 7321 張，也賣超第一金 9761 張、力積電 8349 張、欣興 7834 張，並賣超長榮航 7701 張、友達 7202 張、華邦電 6810 張。
投信今日主要買超台泥 8263 張，也買超矽格 2958 張、晟銘電 1811 張、台新金 1776 張，並買超彰銀 1140 張、華航 638 張、慧洋 - KY 634 張，買超勤誠 560 張、上銀 549 張、凱基金 529 張。
投信大舉賣出中信金 1.2 萬張，賣超裕民 7427 張、台玻 6178 張、長榮航 5188 張、也賣超聯電 2927 張、遠百 2857 張、長榮 2127 張，並賣超聯發科 1671 張、永豐金 1546 張、玉晶光 1325 張。
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