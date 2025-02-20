外資賣超168億元連2賣 調節南亞科1.5萬張、第一金約1萬張

觀察三大法人今日籌碼動向，合計賣超 238.6 億元，其中外資、投信和自營商同站賣方，自營商獨站買方。外資賣超 167.9 億元，呈連二賣；投信賣超 64.2 億元，呈連三賣；自營商賣超 6.4 億元，呈連二賣。