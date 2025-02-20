卜蜂去年淨利改寫歷史次高每股純益達6.55元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-20 17:33

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卜蜂 (1215-TW) 今 (20) 日召開董事會並通過 2024 年財報，全年稅後純益 19.29 億元，改寫歷史次高，年減 14.95%，每股純益達 6.55 元，卜蜂股東會 5 月 28 日召開。法人估卜蜂去年股利預估將達 4.5 元到 5 元，也改寫歷史次高水準。

卜蜂 2024 年第四季營收 73.26 億元，毛利 率 19.21%，季增 4.41 個百分點，年增 0.57 個百分點，稅後純益 6.71 億元，季增 30.68%，年增 12.37%，每股 2.28 元。

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卜蜂 2024 年營收 279.57 億元，毛利率 16.44%，年減 0.71 個百分點，全年稅後純益 19.29 億元，改寫歷史次高，年減 14.95%，每股純益達 6.55 元。

卜蜂今年強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合，同時由卜蜂在雲林斗六科學園區興建一座無添加藥物 AI 人工智慧自動化飼料廠，目前每月產能已達 1 萬噸，卜蜂董事長鄭武樾指出，預估 2025 年的飼料廠產能將增加，預計每月產能增至 1.5 萬噸爲目標。

卜蜂雲林斗六的飼料廠第一期滿載設計產能達每月 2 萬噸，如滿載生產，卜蜂的在全台的飼料市場占有率將提升到 18%。

同時，卜蜂投資在台灣的北區的桃園肉品分切廠，量產時程在 2025 年 7 月投入營運，卜蜂對此一肉品分切廠營運能量的預估爲完工後每年創造 30 億元的產值，鄭武樾說，桃園肉品分切廠今年下半年的投產，預估貢獻 2025 年 15 億元的營收，加上食品加工的產能持續增加，全年營收審慎樂觀。