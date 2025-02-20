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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WATSCO INC(WSO.B-US)EPS預估上修至14.84元，預估目標價為522.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 00:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對WATSCO INC(WSO.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.58元上修至14.84元，其中最高估值15.35元，最低估值14.2元，預估目標價為522.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值15.35(15.32)17.2317.5
最低值14.2(13.9)15.417.2
平均值14.77(14.6)16.2717.35
中位數14.84(14.58)16.3817.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值82.86億88.66億88.95億
最低值77.68億82.77億88.18億
平均值80.66億85.42億88.57億
中位數80.92億85.26億88.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.0310.8315.4613.72--
營業收入50.55億62.80億72.74億72.84億76.18億

詳細資訊請看美股內頁：
WATSCO INC(WSO.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWSO.B

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