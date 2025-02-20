鉅亨速報 - Factset 最新調查：WATSCO INC(WSO.B-US)EPS預估上修至14.84元，預估目標價為522.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 00:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對WATSCO INC(WSO.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.58元上修至14.84元，其中最高估值15.35元，最低估值14.2元，預估目標價為522.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.35(15.32)
|17.23
|17.5
|最低值
|14.2(13.9)
|15.4
|17.2
|平均值
|14.77(14.6)
|16.27
|17.35
|中位數
|14.84(14.58)
|16.38
|17.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|82.86億
|88.66億
|88.95億
|最低值
|77.68億
|82.77億
|88.18億
|平均值
|80.66億
|85.42億
|88.57億
|中位數
|80.92億
|85.26億
|88.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.03
|10.83
|15.46
|13.72
|--
|營業收入
|50.55億
|62.80億
|72.74億
|72.84億
|76.18億
詳細資訊請看美股內頁：
WATSCO INC(WSO.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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