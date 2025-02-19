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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸(FLR-US)EPS預估下修至2.55元，預估目標價為59.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對福陸(FLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.7元下修至2.55元，其中最高估值3.07元，最低估值2.5元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.07(3.07)3.343.2
最低值2.5(2.5)2.853.2
平均值2.68(2.7)3.043.2
中位數2.55(2.7)33.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值188.86億203.65億212.16億
最低值159.90億170.75億212.16億
平均值177.97億189.98億212.16億
中位數182.48億195.49億212.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.10-3.290.730.54
營業收入156.68億124.35億137.44億154.74億

詳細資訊請看美股內頁：
福陸(FLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLR

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