鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸(FLR-US)EPS預估下修至2.55元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對福陸(FLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.7元下修至2.55元，其中最高估值3.07元，最低估值2.5元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.07(3.07)
|3.34
|3.2
|最低值
|2.5(2.5)
|2.85
|3.2
|平均值
|2.68(2.7)
|3.04
|3.2
|中位數
|2.55(2.7)
|3
|3.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|188.86億
|203.65億
|212.16億
|最低值
|159.90億
|170.75億
|212.16億
|平均值
|177.97億
|189.98億
|212.16億
|中位數
|182.48億
|195.49億
|212.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.10
|-3.29
|0.73
|0.54
|營業收入
|156.68億
|124.35億
|137.44億
|154.74億
詳細資訊請看美股內頁：
福陸(FLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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