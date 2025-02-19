鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸(FLR-US)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對福陸(FLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.98元下修至2.76元，其中最高估值3.07元，最低估值2.5元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.07(3.07)
|3.34
|3.2
|最低值
|2.5(2.7)
|2.85
|3.2
|平均值
|2.75(2.91)
|3.06
|3.2
|中位數
|2.76(2.98)
|3.04
|3.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|186.48億
|195.90億
|212.16億
|最低值
|159.90億
|170.75億
|212.16億
|平均值
|176.68億
|185.52億
|212.16億
|中位數
|181.46億
|188.39億
|212.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.10
|-3.29
|0.73
|0.54
|營業收入
|156.68億
|124.35億
|137.44億
|154.74億
詳細資訊請看美股內頁：
福陸(FLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watsco Inc. - Class AWSO-US的目標價調升至522元，幅度約4.4%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估下修至6.25元，預估目標價為83.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：康尼格拉品牌CAG-US的目標價調降至28元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科林研發LRCX-US的目標價調升至95元，幅度約3.26%