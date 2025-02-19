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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估上修至7.67元，預估目標價為249.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.3元上修至7.67元，其中最高估值9.87元，最低估值6.02元，預估目標價為249.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.87(9.87)12.4315.9720.16
最低值6.02(5.47)7.2410.5220.16
平均值7.49(7.28)8.9212.6220.16
中位數7.67(7.3)9.0511.3620.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.60億23.42億25.91億28.89億
最低值19.84億22.06億24.71億28.89億
平均值20.09億22.68億25.55億28.89億
中位數20.02億22.67億25.79億28.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.03-2.06-7.330.57
營業收入9.89億12.70億13.88億15.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Wix.com有限公司(WIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWIX

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