鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估上修至7.67元，預估目標價為249.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.3元上修至7.67元，其中最高估值9.87元，最低估值6.02元，預估目標價為249.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.87(9.87)
|12.43
|15.97
|20.16
|最低值
|6.02(5.47)
|7.24
|10.52
|20.16
|平均值
|7.49(7.28)
|8.92
|12.62
|20.16
|中位數
|7.67(7.3)
|9.05
|11.36
|20.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.60億
|23.42億
|25.91億
|28.89億
|最低值
|19.84億
|22.06億
|24.71億
|28.89億
|平均值
|20.09億
|22.68億
|25.55億
|28.89億
|中位數
|20.02億
|22.67億
|25.79億
|28.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.03
|-2.06
|-7.33
|0.57
|營業收入
|9.89億
|12.70億
|13.88億
|15.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Wix.com有限公司(WIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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