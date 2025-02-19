鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.78元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.64元上修至3.78元，其中最高估值3.9元，最低估值3.59元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|3.9(3.87)
|4.31
|最低值
|3.59(3.45)
|4.04
|平均值
|3.75(3.67)
|4.19
|中位數
|3.78(3.64)
|4.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|44.36億
|46.99億
|最低值
|42.09億
|44.17億
|平均值
|43.59億
|45.83億
|中位數
|43.82億
|45.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.56
|1.38
|2.86
|1.04
|營業收入
|13.77億
|14.17億
|17.34億
|36.80億
詳細資訊請看美股內頁：
RB Global Inc(RBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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