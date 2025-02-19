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鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.78元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.64元上修至3.78元，其中最高估值3.9元，最低估值3.59元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值3.9(3.87)4.31
最低值3.59(3.45)4.04
平均值3.75(3.67)4.19
中位數3.78(3.64)4.2

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值44.36億46.99億
最低值42.09億44.17億
平均值43.59億45.83億
中位數43.82億45.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.561.382.861.04
營業收入13.77億14.17億17.34億36.80億

詳細資訊請看美股內頁：
RB Global Inc(RBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRBA

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