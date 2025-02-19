鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global IncRBA-US的目標價調升至110元，幅度約3.77%
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)提出目標價估值：中位數由106元上修至110元，調升幅度3.77%。其中最高估值120元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予RB Global Inc評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。
RB Global Inc今(19日)收盤價為96.56元。近5日股價上漲3.77%，標普指數上漲1.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waystar Holding Corp.WAY-US的目標價調升至50元，幅度約19.05%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.78元，預估目標價為110.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安朗杰有限公司(ALLE-US)EPS預估上修至7.79元，預估目標價為139.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安特吉ETR-US的目標價調升至88.5元，幅度約5.99%
上一篇
下一篇