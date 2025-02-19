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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global IncRBA-US的目標價調升至110元，幅度約3.77%

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)提出目標價估值：中位數由106元上修至110元，調升幅度3.77%。其中最高估值120元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予RB Global Inc評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。

RB Global Inc今(19日)收盤價為96.56元。近5日股價上漲3.77%，標普指數上漲1.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RBA市場預估目標價

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