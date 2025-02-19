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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安朗杰有限公司(ALLE-US)EPS預估上修至7.79元，預估目標價為139.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對安朗杰有限公司(ALLE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.65元上修至7.79元，其中最高估值8.01元，最低估值7.7元，預估目標價為139.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.01(8.01)9.0510.13
最低值7.7(7.38)8.158.56
平均值7.8(7.7)8.399.16
中位數7.79(7.65)8.38.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值39.17億41.29億43.52億
最低值38.61億39.77億40.89億
平均值38.73億40.39億42.01億
中位數38.66億40.35億41.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.415.345.196.126.82
營業收入27.20億28.67億32.72億36.51億37.72億

詳細資訊請看美股內頁：
安朗杰有限公司(ALLE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALLE

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