鉅亨速報 - Factset 最新調查：安朗杰有限公司(ALLE-US)EPS預估上修至7.79元，預估目標價為139.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對安朗杰有限公司(ALLE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.65元上修至7.79元，其中最高估值8.01元，最低估值7.7元，預估目標價為139.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.01(8.01)
|9.05
|10.13
|最低值
|7.7(7.38)
|8.15
|8.56
|平均值
|7.8(7.7)
|8.39
|9.16
|中位數
|7.79(7.65)
|8.3
|8.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39.17億
|41.29億
|43.52億
|最低值
|38.61億
|39.77億
|40.89億
|平均值
|38.73億
|40.39億
|42.01億
|中位數
|38.66億
|40.35億
|41.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.41
|5.34
|5.19
|6.12
|6.82
|營業收入
|27.20億
|28.67億
|32.72億
|36.51億
|37.72億
詳細資訊請看美股內頁：
安朗杰有限公司(ALLE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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