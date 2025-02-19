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盤後速報 - 國泰永續高股息(00878)次交易(20)日除息0.5元，參考價22.46元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 17:05


國泰永續高股息(00878-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為22.46元，相較今日收盤價22.96元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.18%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/20 22.96 0.5 2.18% 0.0
2024/11/18 22.73 0.55 2.42% 0.0
2024/08/16 23.13 0.55 2.38% 0.0
2024/05/17 23.57 0.51 2.16% 0.0
2024/02/27 22.41 0.4 1.78% 0.0

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