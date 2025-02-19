盤後速報 - 國泰永續高股息(00878)次交易(20)日除息0.5元，參考價22.46元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 17:05
國泰永續高股息(00878-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為22.46元，相較今日收盤價22.96元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.18%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/20
|22.96
|0.5
|2.18%
|0.0
|2024/11/18
|22.73
|0.55
|2.42%
|0.0
|2024/08/16
|23.13
|0.55
|2.38%
|0.0
|2024/05/17
|23.57
|0.51
|2.16%
|0.0
|2024/02/27
|22.41
|0.4
|1.78%
|0.0
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