達運光電今掛牌上市　鎖定AI、IoT商機切入北美寬頻市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-11 10:06

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寬頻設備製造商達運光電 (8045-tw) 今 (11) 日以承銷價每股 68.8 元掛牌上市，為亞洲唯一通過北美系統業者認證的寬頻放大器廠商，也是北美少數主要的寬頻設備供應商之一。

根據 IoT Analytics 預估，全球網路互聯裝置將由 2022 年的 143 億顆成長到 2027 年的 297 億顆，年複合成長率達 16%。GlobalData 報告也顯示，2023 年市場產值已達 9,696 億美元，預估 2027 年將上看 1.7 兆美元。

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達運光電產品結構包含寬頻網路設備及智慧聯網兩大產品鏈，其中寬頻網路設備涵蓋頭端光傳輸設備、RF 寬頻放大器等多項產品；智慧聯網產品則包括感測器、監視設備、影像擷取等系統及平台。