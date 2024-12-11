達運光電今掛牌上市 鎖定AI、IoT商機切入北美寬頻市場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-11 10:06
寬頻設備製造商達運光電 (8045-tw) 今 (11) 日以承銷價每股 68.8 元掛牌上市，為亞洲唯一通過北美系統業者認證的寬頻放大器廠商，也是北美少數主要的寬頻設備供應商之一。
根據 IoT Analytics 預估，全球網路互聯裝置將由 2022 年的 143 億顆成長到 2027 年的 297 億顆，年複合成長率達 16%。GlobalData 報告也顯示，2023 年市場產值已達 9,696 億美元，預估 2027 年將上看 1.7 兆美元。
達運光電產品結構包含寬頻網路設備及智慧聯網兩大產品鏈，其中寬頻網路設備涵蓋頭端光傳輸設備、RF 寬頻放大器等多項產品；智慧聯網產品則包括感測器、監視設備、影像擷取等系統及平台。
法人指出，達運光電目前市場重點除了北美，也積極布局東南亞及美國等地，設立子公司並與當地經銷商合作，提供在地即時服務。此外，該公司也致力開發 AI、低軌衛星與國防應用技術，並與國際知名企業合作，發展智慧聯網解決方案。
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