〈熱門股〉達運光電受惠北美電視業者升級 股價勁揚周漲逾一成
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-28 09:30
網通廠達運光電 (8045-TW) 受惠於明年美國市場電視業者，正將傳輸技術從 1.2G 提升至 1.8G，展望明年樂觀，激勵本周股價勁揚，27 日收 75.1 元，周幅漲 10.4%，成交量 784 張。
達運光電於今年 12 月 11 日掛牌上市，主要產品為光發射接收器、寬頻射頻（RF）幹線、橋接及延伸、客戶端放大器等，智慧訊號管控模組、光纖放大器，並以「ACI」自有品牌在北美市場與與思科（Cisco）、ATX 等大廠競爭，且為亞洲唯一通過北美系統業者認證的廠商，市占率已從 3-5% 提升至 10%，力拚 3 年內提升到市佔率 20 %。
達運光電日前指出，美國市場正從 1.2G 升級至 1.8G 技術，預計明年第一季可望重啟大量出貨，對於 2025 年營運樂觀，有望挑戰 2023 年全年營收 23 億元的水準。
達運光電今年前三季營收達新台幣 13.87 億元，稅後淨利 1.67 億元，每股盈餘 2.05 元。
根據 Statista 市調數據，綜合分析電信及有線電視寬頻網際網路市場發展，高頻寬需求的使用者，2020 至 2024 年期間平均年成長率約 8% 左右。
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