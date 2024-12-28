〈熱門股〉達運光電受惠北美電視業者升級 股價勁揚周漲逾一成

達運光電於今年 12 月 11 日掛牌上市，主要產品為光發射接收器、寬頻射頻（RF）幹線、橋接及延伸、客戶端放大器等，智慧訊號管控模組、光纖放大器，並以「ACI」自有品牌在北美市場與與思科（Cisco）、ATX 等大廠競爭，且為亞洲唯一通過北美系統業者認證的廠商，市占率已從 3-5% 提升至 10%，力拚 3 年內提升到市佔率 20 %。