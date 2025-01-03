捷運環狀線0403地震受損遭雙北求償19億元 中工這樣說

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-03 17:59

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針對新北市政府今 (3) 日公布鑑定報告，並指對捷運環狀線在去年 0403 地震受損橋梁，中華工程 (2515-TW) 並未按核定施工圖施作，新北市及台北市政府將向中工提告求償 19.27 億元。中華工程回應指出，中工對捷運環狀線在 0403 地震受損事件深表遺憾，並重申中華工程公司始終重視施工品質與公共安全。

中華工程指出，關於環狀線本次 0403 地震受損橋梁位於 Y12 橋和站至 Y14 板新站間，設計廠商採用全台首次應用於高架捷運的疊式橋梁結構，且施工難度高，中華工程於得標承攬本工程施工標後，均依核定施工圖說嚴格執行。

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中華工程指出，本次受損位置的橋梁上、下支承設計相同，「調坡板均有銑穿」，但地震後僅上支承受損，下支承完好，顯示因高度差異，上支承承受更大地震力，故設計顯應符合更高強度標準，調坡板銑穿與支承失效並非災損主因，相關原因需從結構設計強度等因素進一步檢討。

中華工程指出，中華工程秉持企業精神，全力配合雙北市政府推進復原工程。在新北市政府委託中華民國結構工程學會調查期間，自第一次專家會議起，學者專家即建議更換支承裝置並增設防落橋與抗拉拔裝置等止震設施，以提升結構安全。本公司依建議積極進行復原工程，使環狀線於 2024 年 12 月 12 日全線恢復通車。

中華工程指出，對於鑑定報告所提災損現象，中華工程尊重第三方的專業見解，但也將詳細檢視相關內容，釐清責任歸屬。有關求償事宜，將依法律途徑與雙北市政府溝通，力求妥善解決。