蘋果2/19新品發表 iPhone SE 4將亮相 研調：該系列急需重大升級
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-19 12:17
蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克於美西時間 2 月 19 日將在社交平台預告新品發表，外界預期 iPhone SE 4 即將亮相。研調機構 Counterpoint Research 資深分析師 Varun Mishra 指出，SE 系列在蘋果營收中的貢獻已從 2016 年的 10%，大幅下滑至 2024 年僅剩 1%，該系列急需重大升級。
最新爆料顯示，iPhone SE 4 將採用多項創新設計，包括 USB-C 連接埠、OLED 全螢幕、配備臉部辨識、搭載 4800 萬畫素主鏡頭，並有望成為首款支援 Apple Intelligence 的入門級 iPhone，分析師認為，若能在規格、價格與人工智慧功能上突破，將有機會重振 SE 系列市場吸引力。
Varun Mishra 表示，SE 系列長期扮演蘋果生態系入門機角色，透過具競爭力的 pricing 策略，吸引新用戶加入。特別是在日本市場及美國預付市場，憑藉輕巧設計與實惠價格，深受偏好小尺寸手機的消費者青睞。不僅有助擴大 iPhone 用戶基礎，更可提升服務營收，並帶動 Apple Watch、AirPods 等周邊產品銷售。
業界預測，除 iPhone SE 4 外，蘋果本次發表會可能同步推出 iPad 11、搭載 M4 晶片的 iPad Air、MacBook Air，以及配備螢幕的第 3 代 HomePod。其中，新一代 SE 若能整合生成式人工智慧，將為入門級 iPhone 注入新活力，強化蘋果在不同價位市場的競爭優勢。
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