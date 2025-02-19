民企座談會結束後 王傳福、雷軍、王興興還說了哪些話？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-19 10:10

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備受矚目的民營企業座談會周一（17 日）在北京登場，座談會結束後，王傳福、雷軍、王興興等參會代表紛紛接受《央視》新聞採訪，以下是發言內容。

比亞迪董事長王傳福：堅定信心，民營經濟發展會更快

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民營經濟，我相信現在信心是最大的，如果堅定信心，發展會更快。總書記（習近平）在 2014 年講了一句話：「發展新能源車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。」10 年後的今天，新能源車翻天覆地的變化。

比亞迪能夠切實體會到在這個 10 年裡面，黨中央的高瞻遠矚。這次民營企業座談會，總書記提出了很多要求，各種政策怎麼去落地，一定要按照總書記的要求和指示去學習，當我們有信心的話，就能把企業越辦越好。

中國新能源車的技術無論從產品、技術還是產業鏈，應該說領先大概 3～5 年，只有開放創新，才能讓世界感受到這種好產品，才能共同發展。

小米董事長雷軍：下決心把 AI 技術落到各個終端產品上

小米創業的 15 年來，一直聚焦在手機、汽車、智慧家居、智慧製造這些領域。要下決心把最新的，像 AI 技術怎麼能夠落地到我們各個終端產品上，能夠讓消費者體驗科技帶來的美好生活，怎麼在拓展國內市場的同時能夠放眼全球，提高中國產品在全球的影響力。

宇樹科技執行長王興興：2025 年人形機器人會達到「新量級」

現在 AI（人工智慧）驅動機器人每天進化非常快，基本上速度是超過我預期的，每天給我的驚喜也非常大。要把機器人的 AI 模型做好，做好了以後用更好的 AI 算力去把它訓練出來就好了，所以大大加速了技術進步。