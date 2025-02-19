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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康尼格拉品牌CAG-US的目標價調降至28元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 06:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康尼格拉品牌(CAG-US)提出目標價估值：中位數由29元下修至28元，調降幅度3.45%。其中最高估值33元，最低估值26元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予康尼格拉品牌評價：積極樂觀4位、保持中立16位、保守悲觀0位。

康尼格拉品牌今(19日)收盤價為23.9元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲1.01%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CAG市場預估目標價

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