鉅亨速報 - Factset 最新調查：康尼格拉品牌CAG-US的目標價調降至29元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2024-12-21 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康尼格拉品牌(CAG-US)提出目標價估值：中位數由30元下修至29元，調降幅度3.33%。其中最高估值36元，最低估值26元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予康尼格拉品牌評價：積極樂觀4位、保持中立15位、保守悲觀1位。
康尼格拉品牌今(21日)收盤價為26.965元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌3.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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