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鉅亨速報 - Factset 最新調查：碩騰ZTS-US的目標價調降至202元，幅度約10.22%

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對碩騰(ZTS-US)提出目標價估值：中位數由225元下修至202元，調降幅度10.22%。其中最高估值244元，最低估值180元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予碩騰評價：積極樂觀17位、保持中立4位、保守悲觀1位。

碩騰今(18日)收盤價為157.52元。近5日股價下跌10.22%，標普指數上漲0.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZTS市場預估目標價

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