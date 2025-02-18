數位存款市場趨飽和！臺銀試辦新服務 開戶+扣繳學貸一次辦妥

鉅亨網記者陳于晴 2025-02-18 17:55

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金管會今 (18) 日公布，截至 2024 年 12 月底止，已有 36 家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數約 2446.3 萬戶，較前一季約增加 100.5 萬戶，成長率 4.3%，其中純網銀開立戶數約 268.5 萬戶，較前一季約增加 9.6 萬戶，成長率 3.7%。銀行局官員指出，數位存款開戶數成長確實出現放緩，有飽和的跡象，將會持續鼓勵多元創新業務試辦，像是臺灣銀行試辦新服務，民眾開立數存帳戶的同時，可同步申請學貸扣繳。

據統計，數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為三類帳戶，其中第三類帳戶 (如他行存款或信用卡客戶、或既有之自行信用卡客戶於線上開立之帳戶) 之開戶數最多，約 1354 萬戶 (純網銀 256.6 萬戶)，其次為第二類帳戶 (已開立自行存款帳戶之既有客戶於線上加開之帳戶) ，約 617.8 萬戶；第一類帳戶 (透過自然人憑證等於線上開立之帳戶) 開戶數則約 474.6 萬戶 (純網銀 11.8 萬戶)。

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觀察去年第四季數位存款開戶情形，季增及年增數據似乎逐漸放緩，對此，銀行局主秘王允中說明，根據業者回應，一方面是因為數位存款戶確實開始出現飽和的現象，另一方面則因行銷推廣及優惠活動減少，因此導致民眾開戶誘因降低。

外界關切，金管會未來是否會進一步祭出開放措施來推廣數位存款戶？王允中表示，除了各銀行自行開辦的業務以外，也已請銀行公會評估，放寬銀行相關扣款服務的程序。

例如臺灣銀行去年底就有申請試辦，民眾開立數位存款戶時，可以同時申請扣款，目前試辦以就學貸款業務為主，試辦期間原則上為半年，未來評估可行，銀行也不排除進一步擴大至扣繳水電瓦斯等公用事業費用扣繳，可能增加民眾開立數存戶的誘因。