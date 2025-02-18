歐洲領袖召開緊急會議 馬克宏會前與川普通話

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-18 09:00

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在法國總統馬克宏提議下，歐洲多國領導人周一（17 日）在法國首都巴黎舉行緊急會議，商討烏克蘭局勢、歐洲集體安全等議題。

當天出席會議的包括法國、德國、英國、義大利、波蘭等國領導人，以及歐洲理事會主席科斯塔、歐盟執委會主席馮德萊恩和北約（NATO）秘書長呂特。

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這場會議持續約 3 個小時。馮德萊恩會後在社交媒體上發文說，和平應該在尊重烏克蘭獨立、主權和領土完整的前提下，並提供強有力安全保障。歐洲應向烏克蘭提供軍事援助，同時歐洲防務須得到加強。

據法國媒體報導，當天會議最大分歧在於是否在維和框架下向烏克蘭派遣部隊。英國首相施凱爾表示，英國已做好準備，在必要時派遣地面部隊。德國和西班牙持反對態度。德國總理蕭茲在會後接受媒體採訪時表示，現階段討論這個問題「為時過早」，他不希望「對烏克蘭實施強制性和平」。

另據法國總統府當天發布的消息，馬克宏當天在緊急會議登場前與美國總統川普通話，通話持續大約 20 分鐘，兩國領導人同意很快再次通話。但總統府並未透露談話內容。

日前川普先後與俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基通話，並表示美俄雙方同意就結束烏克蘭戰爭進行緊密合作，派遣團隊立即展開談判。