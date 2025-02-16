思科調高財測、MWC 3月將開展 台網通業者唱迎春曲

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-16 09:43

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網通廠經歷 2024 年的低谷，今年即將迎回成長。全球最大網通設備商思科看好 AI 驅動網路升級需求，調高 2025 財年營收預測至 560 至 565 億美元，而全球最具影響力的通訊大展 MWC 將於 3 /3-3/6 登場，台廠加速布局高速網路與 AI 應用，為網通產業注入新成長動能。

網通產業去年受企業客戶庫存去化影響，但隨著電信商庫存已降至低點，加上 AI 應用帶動高速傳輸需求，美國電信商思科 (CSCO-US) 表示，隨著企業客戶投入數十億美元建設 AI 基礎設施，網通在協助客戶擴展網路基礎設施、提升數據容量需求方面處於有利位置，有望帶動網通廠商業績。

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啟碁 (6285-TW) 看好 2025 年車用產品線成長將超過 10%，加上 WiFi 7 在企業市場、家用市場同步推進下開始放量；神準 (3558-TW) 受惠企業客戶庫存去化完成，在邊緣運算、伺服器等新產品出貨帶動下，全年營收可望逐季成長。

中磊 (5388-TW) 對 2025 年展望同樣正向，認為全球電信客戶庫存調整已將近尾聲，WiFi 7 產品將在 2025 年開始放量。