鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.03元，預估目標價為81.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.02元上修至0.03元，其中最高估值0.27元，最低估值-0.34元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.27(0.27)
|0.85
|2.99
|3.13
|最低值
|-0.34(-0.45)
|0.29
|0.38
|1.28
|平均值
|-0.02(-0.05)
|0.63
|1.75
|2.21
|中位數
|0.03(0.02)
|0.64
|1.81
|2.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.27億
|44.99億
|60.57億
|64.90億
|最低值
|31.13億
|37.32億
|44.16億
|62.90億
|平均值
|31.75億
|39.51億
|49.94億
|63.90億
|中位數
|31.75億
|39.47億
|49.54億
|63.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.49
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|-1.67
|營業收入
|5.10億
|8.70億
|13.49億
|15.88億
|23.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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