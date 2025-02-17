OPEC+正考慮推遲增產 油價小幅走高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-17 20:50

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由於 OPEC+ 考慮推遲原定於 4 月開始的增產計畫，油價在動盪的交易中小幅走高。倫敦布蘭特原油期貨周一 (17 日) 盤中上漲 0.5%。

OPEC+ 一位代表表示，全球石油市場仍然過於脆弱，目前無法恢復生產。另一位代表表示，目前尚未做出決定，對於如何進行，大家意見不一。

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此前，伊拉克石油部長表示，半自治庫德斯坦地區的出口可能在一周內恢復，這可能意味著每天有超過 30 萬桶石油重返市場。與此同時，哈薩克斯坦的主要石油出口管道在遭到無人機襲擊後，以降低的速率運行。這一設施原定於本月和下個月運輸約每天 160 萬桶石油。

石油市場的某些角落已經初步顯示出疲軟的跡象。西德州中質原油 (WTI) 最近的期貨略微轉變為正價差的熊市結構，這表明供過於求。煉油商正進入維護期，增加了關鍵儲存中心庫存增加的可能性。不過，後期的合約仍然處於看漲模式。

同時，交易員們仍面臨川普總統第二任期所帶來的主要風險。儘管他已向 OPEC+ 施壓，要求其降低油價，並威脅對一系列全球貿易夥伴徵收關稅，但目前市場的大部分注意力都集中在他推動結束烏克蘭戰爭，從而提高了對俄羅斯受到嚴厲制裁的石油行業更順暢流動的前景。