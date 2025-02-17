盤後速報 - 群益台ESG低碳50(00923)次交易(18)日除息0.77元，參考價21.78元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05
群益台ESG低碳50(00923-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.77元。
首日參考價為21.78元，相較今日收盤價22.55元，息值合計為0.77元，股息殖利率3.41%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/18
|22.55
|0.77
|3.41%
|0.0
|2024/08/21
|22.22
|0.923
|4.15%
|0.0
|2024/02/27
|18.54
|0.23
|1.24%
|0.0
|2023/08/16
|16.06
|0.561
|3.49%
|0.0
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