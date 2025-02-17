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盤後速報 - 兆豐永續高息等權(00932)次交易(18)日除息0.1元，參考價15.73元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05


兆豐永續高息等權(00932-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為15.73元，相較今日收盤價15.83元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.63%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/18 15.83 0.1 0.63% 0.0
2024/11/19 16.31 0.52 3.19% 0.0
2024/08/16 17.27 0.65 3.76% 0.0
2024/05/16 18.01 0.52 2.89% 0.0

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