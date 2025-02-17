盤後速報 - 兆豐永續高息等權(00932)次交易(18)日除息0.1元，參考價15.73元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05
兆豐永續高息等權(00932-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為15.73元，相較今日收盤價15.83元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.63%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/18
|15.83
|0.1
|0.63%
|0.0
|2024/11/19
|16.31
|0.52
|3.19%
|0.0
|2024/08/16
|17.27
|0.65
|3.76%
|0.0
|2024/05/16
|18.01
|0.52
|2.89%
|0.0
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