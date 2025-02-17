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鉅亨速報

盤後速報 - 兆豐台灣晶圓製造(00913)次交易(18)日除息0.5元，參考價20.66元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05


兆豐台灣晶圓製造(00913-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為20.66元，相較今日收盤價21.16元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/18 21.16 0.5 2.36% 0.0
2024/08/16 21.22 0.66 3.11% 0.0
2024/03/04 19.42 0.46 2.37% 0.0
2023/08/21 16.6 0.7 4.22% 0.0
2023/02/21 16.4 0.1 0.61% 0.0

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