盤後速報 - 兆豐台灣晶圓製造(00913)次交易(18)日除息0.5元，參考價20.66元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05
兆豐台灣晶圓製造(00913-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為20.66元，相較今日收盤價21.16元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.36%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/18
|21.16
|0.5
|2.36%
|0.0
|2024/08/16
|21.22
|0.66
|3.11%
|0.0
|2024/03/04
|19.42
|0.46
|2.37%
|0.0
|2023/08/21
|16.6
|0.7
|4.22%
|0.0
|2023/02/21
|16.4
|0.1
|0.61%
|0.0
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