川普關稅大棒揮向進口車！專家：這四國受到的影響最大

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-17 10:40

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美國總統川普上周五 (14 日) 宣布，最快將於 4 月 2 日對進口汽車徵收關稅，以保護美國本土汽車工業。專家認為，「對等關稅」可能是之前「普遍關稅」計畫的替代版本，理論上可能會降低美國關稅大幅提高的可能性。綜合考量稅率和貿易差額來看，「對等關稅」可能對印度、巴西等新興國家或地區的影響更大。

目前，在美國銷售的汽車中，約有一半是在美國製造的，在進口到美國的汽車中約一半來自墨西哥和加拿大，另一半來自日本、德國等多個國家。

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自上月就職以來，川普已分別宣佈在現有關稅稅率的基礎上，對所有從中國進口的商品徵收 10% 的關稅，對墨西哥商品和加拿大的非能源進口商品徵收 25% 的關稅，但隨後推遲一個月。

另外，自 3 月 12 日開始，美國將對所有出口至美國的鋼鐵和鋁產品徵收 25% 的關稅。

上周四 (13 日)，川普還指示高級經濟顧問制定計畫，準備對所有國家的商品徵收對等關稅，美國商務部部長提名人盧特尼克則表示，預計在 4 月 1 日前完成工作，並把報告提交給川普。

美國本土汽車製造大廠福特汽車 (F-US) 執行長 Jim Farley 則在 X 上對此表示歡迎，並稱這是向前邁出的重要一步，全面的貿易政策對於實現加強美國汽車工業的願景至關重要。

根據 GlobalData 數據，對加拿大或墨西哥徵收關稅，對美國汽車市場的影響更為顯著。去年在美國銷售的約 1600 萬輛新車中，這兩個國家生產的汽車佔 23.4%，另一大汽車製造國日本在 2023 年向美國出口 148 萬輛汽車。

不過，川普的這些關稅措施讓美國企業和盟友也感到困惑。福特等本土汽車製造商也擔心會產生額外成本，並對未來不穩定性感到擔憂。