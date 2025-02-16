台股震盪嚇挫 法人：待川普政策趨穩 AI仍是盤面主軸

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-16 10:20

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美國總統川普宣布課徵對等關稅，將在 4 月 1 日前完成調查，台股近期受到干擾震盪走低，不過，投信法人指出，從基本面來看，1 月上市營收仍創下同期新高，顯見整體終端市場需求穩健，有利支持股市多方表現，預期待川普政策趨穩後，投資情緒將回溫，而 AI 依舊為盤面焦點。

PGIM 保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，台股持續受到國際市場不確定因素干擾，特別是川普的對等關稅談判、欲對台灣晶片課稅，以及針對台灣晶圓龍頭大廠的「台英配」傳言甚囂塵上等。

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杜欣霈進一步說明，回顧過去 4G 轉 5G、疫情紅利等幾波大型的趨勢紅利帶動台股多頭，大盤在期間的累積漲幅平均在 6 成至 120%，而這波 AI 浪潮已帶動加權指數上漲 9 成，台股企業獲利年增幅也從 2024 年的高峰 36% 逐年遞減，可預見今年台股指數空間本就以震盪機率較高。

雖然大盤向上空間不若過去大，但杜欣霈表示，從歷史資料分析，當全球半導體需求動能呈現成長趨勢時，相關企業獲利的外溢效應，要反映在中、小型電子企業的獲利數據上，往往需要遞延 1 年左右的發酵時間，在全球半導體產業出貨量持續擴張的產業背景、台廠完整產業鏈的競爭優勢，以及中小型企業能快速順應產業變化的特色助攻之下，預料中小型企業將在今年的 AI 供應鏈中嶄露頭角，並持續強化價格主導性。