鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司GDDY-US的目標價調升至223元，幅度約11.5%
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至223元，調升幅度11.5%。其中最高估值251元，最低估值172元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予GoDaddy公司評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀2位。
GoDaddy公司今(13日)收盤價為192.86元。近5日股價下跌11.5%，標普指數下跌1.94%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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