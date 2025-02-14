鉅亨速報 - Factset 最新調查：同意不動產(ADC-US)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為79.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同意不動產(ADC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.82元，其中最高估值2.04元，最低估值1.67元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.04(2.04)
|2.42
|1.94
|2.01
|最低值
|1.67(1.67)
|1.6
|1.94
|2.01
|平均值
|1.83(1.84)
|1.95
|1.94
|2.01
|中位數
|1.82(1.87)
|1.94
|1.94
|2.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.38億
|8.21億
|9.18億
|10.32億
|最低值
|5.70億
|5.75億
|6.49億
|9.34億
|平均值
|6.71億
|7.33億
|8.16億
|9.83億
|中位數
|6.89億
|7.58億
|8.80億
|9.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.74
|1.78
|1.83
|1.70
|1.78
|營業收入
|2.49億
|3.39億
|4.30億
|5.37億
|6.17億
詳細資訊請看美股內頁：
同意不動產(ADC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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