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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同意不動產(ADC-US)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同意不動產(ADC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.82元，其中最高估值2.04元，最低估值1.67元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.04(2.04)2.421.942.01
最低值1.67(1.67)1.61.942.01
平均值1.83(1.84)1.951.942.01
中位數1.82(1.87)1.941.942.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.38億8.21億9.18億10.32億
最低值5.70億5.75億6.49億9.34億
平均值6.71億7.33億8.16億9.83億
中位數6.89億7.58億8.80億9.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.741.781.831.701.78
營業收入2.49億3.39億4.30億5.37億6.17億

詳細資訊請看美股內頁：
同意不動產(ADC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSADC

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