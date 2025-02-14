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鉅亨速報 - Factset 最新調查：碩騰(ZTS-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對碩騰(ZTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.25元下修至6.15元，其中最高估值6.66元，最低估值5.85元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.66(6.66)7.648.528.84
最低值5.85(5.85)6.297.378.1
平均值6.22(6.27)6.917.758.45
中位數6.15(6.25)6.857.628.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值99.53億106.43億113.04億113.30億
最低值92.77億98.21億105.15億111.48億
平均值94.83億101.15億108.06億112.52億
中位數94.50億100.09億107.41億112.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.424.274.495.075.47
營業收入66.75億77.76億80.80億85.44億92.56億

詳細資訊請看美股內頁：
碩騰(ZTS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZTS

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