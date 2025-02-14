鉅亨速報 - Factset 最新調查：碩騰(ZTS-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對碩騰(ZTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.25元下修至6.15元，其中最高估值6.66元，最低估值5.85元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.66(6.66)
|7.64
|8.52
|8.84
|最低值
|5.85(5.85)
|6.29
|7.37
|8.1
|平均值
|6.22(6.27)
|6.91
|7.75
|8.45
|中位數
|6.15(6.25)
|6.85
|7.62
|8.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.53億
|106.43億
|113.04億
|113.30億
|最低值
|92.77億
|98.21億
|105.15億
|111.48億
|平均值
|94.83億
|101.15億
|108.06億
|112.52億
|中位數
|94.50億
|100.09億
|107.41億
|112.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.42
|4.27
|4.49
|5.07
|5.47
|營業收入
|66.75億
|77.76億
|80.80億
|85.44億
|92.56億
詳細資訊請看美股內頁：
碩騰(ZTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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