鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國食品控股USFD-US的目標價調升至80元，幅度約3.9%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國食品控股(USFD-US)提出目標價估值：中位數由77元上修至80元，調升幅度3.9%。其中最高估值90元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予美國食品控股評價：積極樂觀16位、保持中立2位、保守悲觀0位。
美國食品控股今(14日)收盤價為71.11元。近5日股價下跌3.9%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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